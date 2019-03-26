Следственный комитет России возбудил уголовное дело после сообщений о тайных тюрьмах на Украине

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после сообщений о тайных тюрьмах на Украине, об этом ведомство сообщает на своем сайте вечером 26 марта.

"Главным следственным управлением СК России продолжается сбор доказательств по уголовным делам о преступлениях, совершенных украинскими военнослужащими в отношении мирного населения в ходе вооруженного конфликта немеждународного характера на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, который длится, начиная с апреля 2014 года. По материалам следствия, а также сообщениям, опубликованным в средствах массовой информации, возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", – сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она напоминает о том, что в период времени с апреля 2014 года по настоящее время, участники преступного сообщества из числа сотрудников СБУ, разместили в аэропорту Мариуполя незаконно задержанных лиц, в том числе из числа местных жителей, при отсутствии законных оснований. "При этом люди содержались в нечеловеческих условиях – сотрудники СБУ заперли их в неработающих холодильных камерах. Не менее 300 человек подверглись пыткам и истязаниям. Известно о двоих убитых", – сообщает она.

"В соответствии с требованиями Женевской Конвенции от 12.08.1949 года «О защите гражданского населения во время войны» и Дополнительного Протокола II к ней, в случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, должны пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации. Положения конвенции запрещают посягательства на жизнь и физическую неприкосновенность указанных лиц, в частности, всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания, взятие заложников, посягательство на человеческое достоинство, в частности, оскорбительное и унижающее обращение", – продолжает представитель Следственного комитета.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, а также должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к их совершению.





