Суд продлил арест братьям Магомедовым

Справка:

31 марта 2018 года Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая 2018 года совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и главу компании «Интекс» Артура Максидова. Затем арест поочередно был продлен до 5 августа и 5 ноября 2018 года и 5 февраля и 30 марта 2019 года.

Магомедовых и экс-главу подконтрольной «Сумме» строительной компании «Интекс» Артура Максидова подозревают в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества. Братьев Магомедовых обвиняют в хищении 2,5 млрд руб., Максидова — более 668 млн руб.