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Суд продлил арест братьям Магомедовым
Московский городской суд 26 марта продлил арест предпринимателю Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и экс-главе компании «Интекс» Артуру Максидову на три месяца — до 30 июня.
«Суд постановил продлить срок ареста обвиняемых до 30 июня 2019 года», — отметили в суде.
Справка:
31 марта 2018 года Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая 2018 года совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и главу компании «Интекс» Артура Максидова. Затем арест поочередно был продлен до 5 августа и 5 ноября 2018 года и 5 февраля и 30 марта 2019 года.
Магомедовых и экс-главу подконтрольной «Сумме» строительной компании «Интекс» Артура Максидова подозревают в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества. Братьев Магомедовых обвиняют в хищении 2,5 млрд руб., Максидова — более 668 млн руб.