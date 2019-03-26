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Бизнес-трибуна
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27.03.2019 12:00
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ВБРР отметит 15 лет присутствия в Санкт-Петербурге

В этом году Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) отметит 15 лет своего присутствия на берегах Невы. В преддверии этого события директор филиала в Санкт-Петербурге Олег Платонов рассказал о достижениях, планах и переменах в филиале

ВБРР отметит 15 лет присутствия в Санкт-Петербурге

Олег Платонов/Всероссийский банк развития регионов

Олег Юрьевич,  15 лет – существенный срок, который позволяет подводить определенные итоги. Что собой представляет филиал сегодня?

– На данный момент филиал представлен не только центральным отделением в Петербурге, но и офисами в Архангельске, Мурманске, Усинске. Мы обслуживаем корпоративных и частных клиентов, предлагаем им всю линейку финансовых продуктов и услуг банка. 

Приятно отметить, что свой юбилейный год мы встречаем в новом офисе. Совсем недавно, в феврале, филиал переехал в более современный, просторный и удобно расположенный офис.

Конечно, любой филиал проецирует на себя изменения, которые происходят в банке в целом. Не так давно в ВБРР был запущен процесс ребрендинга. И сейчас подразделения банка активно обновляют свой внешний облик. Но меняются в действительности не только дизайн и оформление офисов,  происходят и большие внутренние сдвиги. Становятся более современными банковские продукты, развиваются технологии и стандарты работы.



Какие направления работы с частными клиентами сегодня у филиала в приоритете?

– Мы активно развиваем бизнес, ориентированный на частных клиентов. Обслуживание физических лиц стало одним из приоритетных направлений деятельности банка. В последнее время активно развивается ипотека. В филиале открылся центр ипотечного кредитования, выстроены партнерские отношения с крупнейшими застройщиками региона, разработаны  разные программы ипотечного кредитования. Например, в ВБРР материнский капитал можно направлять на оплату первоначального взноса.

Динамично развивается линейка банковских карт с новыми услугами и сервисами. Большой популярностью пользуются дебетовые карты «Вокруг света»*, позволяющие накапливать бонусные баллы и обменивать их на авиа, ж/д билеты, билеты на аэроэкспресс, бронирование отелей и трансферы на любые направления.

В марте у нас появилась новая банковская карта – «Детская карта»**. С ее помощью ребенок научится планировать свои расходы, постепенно освоит основы финансовой грамотности и при этом сможет получать сashback*** за покупки в категориях «Книги», «Канцтовары», «Детские товары», «Зоомагазины».

На основе постоянного анализа рыночной ситуации ВБРР непрерывно расширяет и совершенствует линейку вкладов, новых продуктов и услуг, и наш филиал имеет возможность предложить их своим клиентам в Северо-Западном регионе.

А что происходит в части обслуживания корпоративных клиентов? 

– У банка достаточно сильные позиции в этой области. По данным профильного портала Banki.ru на начало 2019 года, банк находится на 15 месте по объему кредитов организациям. Стоит обратить внимание на динамику роста кредитного портфеля –  еще в 2016 году банк занимал только 68 место по этому показателю. 

Если говорить о конкретных проектах, хотелось бы отметить работу с компаниями топливно-энергетического комплекса. В частности, филиал сотрудничает с крупными предприятиями ТЭК в Санкт-Петербурге.

Кроме того, банк активно развивает сотрудничество с компаниями и из других отраслей экономики.  

Конечно же, не забываем о поддержке малого и среднего бизнеса. Так совсем недавно в линейке банковских услуг  ВБРР появился новый продукт –  финансирование компаний МСБ под залог недвижимости с арендным потоком. Рассчитываем, что  эта программа будет востребована компаниями, у которых основной бизнес представляет собой сдачу собственной недвижимости в аренду. 

Какие основные задачи ставятся сейчас перед филиалом?

- Мы ставим перед собой задачи по наращиванию бизнеса в регионе. Для их выполнения планируем продолжать работу по улучшению качества услуг и сервиса, делать их наиболее удобными, доступными и конкурентными.

Хотя, пожалуй, сегодня это основные задачи не только для филиала банка, но для банковского сектора в целом.

Ситуация в банковском секторе в целом непростая, как удается справляться с вызовами дня сегодняшнего?

- На мой взгляд, непростая ситуация наблюдается не только в финансовой сфере. Банк демонстрирует возможность находить сбалансированный, разумный подход к решению стоящих перед ним задач. Результаты подтверждают правильность такой позиции.

Так, ВБРР показал высокий уровень роста основных показателей деятельности в прошедшем году. По данным журнала «Профиль», банк обеспечил чистую прибыль в размере 10 581,1 млн руб. и занял 15 место в числе наиболее прибыльных российских банков, а также 11 место в рейтинге топ-банков с наибольшими остатками на счетах корпоративных клиентов. 

ВБРР активно наращивал кредитный портфель и занял, по оценке Национального рейтингового агенства, 15 место среди банков, выдавших больше всего кредитов частным компаниям. По оценке портала Banki.ru, банк находится на 17 позиции по активам и на 10 позиции по капиталу.

*Подробнее с условиями приобретения карты «Вокруг света» можно ознакомиться здесь

**Подробнее с условиями приобретения карты «Детская карта» можно ознакомиться здесь

** Cashback – возврат денежных средств при оплате товаров или услуг с помощью карты / реквизитов карты. 

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» зарегистрирован 27.03.1996, ОГРН 1027739186914

Генеральная лицензия Банка России № 3287 

 

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