После ночных плутаний по лесу Ленобласти 11-летняя петербурженка остаётся в больнице. Врачи говорят, что всё хорошо

Врачи детской городской больницы Святой Марии Магдалины пока не готовы расстаться с юной спортсменкой, госпитализированной после ночного марш-броска по Ленинградской области, но из отделения интенсивной терапии её перевели.

Как сообщили «Фонтанке» в больнице № 2, на 26 марта состояние 11-летней школьницы стабильно, медики всё ещё отслеживают возможные изменения. Накануне ребёнка обследовали, но долечиваться дома не отпустили. Сейчас повышенной температуры нет, пациентка находится в педиатрическом отделении.

«Всё у неё хорошо», – успокоили в больнице.







Областной следственный комитет тем временем продолжает изучать историю поисков девочки. В доследственной проверке фигурирует руководство лагеря, которое сначала своими силами разыскивало пропавшую.

Пятиклассница из Петербурга в составе группы из двадцати детей и трёх тренеров участвовала в соревнованиях рядом с лагерем «Пионер» на берегу Лемболовского озера вечером 24 марта. Девочки хватились спустя два часа после начала мероприятия. Отыскал её подключившийся к поискам отчим, в больницу в начале пятого утра её доставили с переохлаждением и поместили в реанимацию.