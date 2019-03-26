В торгах на работы по освещению Богословского кладбища нашли картельный сговор

Признаки картельного сговора на торгах по обслуживанию систем освещения Богословского кладбища в Калининском районе обнаружило петербургское управление Федеральной антимонопольной службы. Две компании боролись за контракт на 205 тысяч рублей, координируя свои действия, сообщила 26 марта пресс-служба УФАС.

Расследование антимонопольного дела завершилось 21 марта. Основанием для его возбуждения послужила информация городской прокуратуры.

Весной 2017 года ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» объявила электронный аукцион на электромонтажные работы и содержание освещения Богословского кладбища. Начальная цена в 204,9 тысячи рублей благодаря аукциону упала до 202,9 тысячи.

За право получить контракт боролись петербургские ООО «Петростроймонтаж» и ООО «Курортстройпроект». Победителем стал «Курортстройпроект», с которым в апреле благополучно подписали договор, и сейчас контракт значится завершенным.







Однако антимонопольная служба настаивает, что имел место сговор.

«На торгах «Петростроймонтаж» и «КурортСтройПроект» вели себя, – настаивают в ФАС, – абсолютно одинаково: подали по одному ценовому предложению и в дальнейшем отказались от конкурентной борьбы, в результате чего торги завершились снижением лишь на 1%».

Антимонопольщикам удалось, уверяют они, выявить факты финансовых и административно-хозяйственных взаимосвязей между организациями: компании принимали участие в торгах с одного и того же IP-адреса, в тот момент в компаниях-конкурентах работали одни и те же сотрудники, организации предоставляли друг другу беспроцентные займы.

«Подобные действия могут быть объяснены исключительно наличием антиконкурентного соглашения», – уверяют в антимонопольной службе.

21 марта комиссия УФАС признала «Петростроймонтаж» и «Курортстройпроект» нарушившими Закон о защите конкуренции. Теперь антимонопольное ведомство собирается выписать участникам дела административный штраф.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Курортстройпроект» зарегистрировано на Римму Соколову, выручка за 2017 год составила 2 млн рублей, прибыль 1 млн. С 2011 года компания успешно участвовала в десятках госзакупок на 2 — 12 млн рублей ежегодно. В том же 2017 году компания успешно отремонтировала туалет на Красненьком кладбище за 259 тысяч рублей. ООО «Петростроймонтаж» Игоря Галактионова лишь один раз, в 2006 году, выигрывало конкурс – на ремонт ФГНУ «ГосНИОРХ» за 1 млн рублей. Еще в нескольких тендерах проиграло.

Проверка силами «Фонтанки» через систему «Спарк-Интерфакс» прямой связи между компаниями не обнаружила.