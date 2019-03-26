Отстранённый сенатор Арашуков будет сидеть до середины года

Басманный суд Москвы 26 марта продлил до 30 июня срок ареста временно отстраненному от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову в рамках уголовного дела о создании организованного преступного сообщества.

"Удовлетворить ходатайство следователя и продлить арест Арашукову до 30 июня", – сказал судья Артур Карпов.

Ранее в суде представитель Следственного комитета заявил о том, что сенатору Рауфу Арашукову и другим фигурантам его уголовного дела проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — обосновал необходимость продления ареста Арашукову до 30 июня представитель следствия.

Сам Арашуков просил о домашнем аресте, отметив, что не понимает, в чем его обвиняют.





