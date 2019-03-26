Происшествия
Отстранённый сенатор Арашуков будет сидеть до середины года
Басманный суд Москвы 26 марта продлил до 30 июня срок ареста временно отстраненному от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову в рамках уголовного дела о создании организованного преступного сообщества.
"Удовлетворить ходатайство следователя и продлить арест Арашукову до 30 июня", – сказал судья Артур Карпов.
Ранее в суде представитель Следственного комитета заявил о том, что сенатору Рауфу Арашукову и другим фигурантам его уголовного дела проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — обосновал необходимость продления ареста Арашукову до 30 июня представитель следствия.
Сам Арашуков просил о домашнем аресте, отметив, что не понимает, в чем его обвиняют.
Справка:
32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данному делу был также арестован его отец, советник главы «Газпром Межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».
К настоящему моменту арестованы десять фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
Что касается Рауфа Арашукова, то он собирался написать письмо президенту, в котором хотел объяснить, кому якобы выгодно его уголовное преследование. 12 марта Басманный суд временно отстранил сенатора от должности.