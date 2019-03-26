Финские стартапы за год привлекли рекордное количество инвестиций

В 2018 году молодым финским компаниям удалось получить финансирование в размере 479 млн евро, из них 291 млн пришёлся на иностранные инвестиции. Об этом 26 марта сообщает портал Хельсинки-центра.

Отмечается, что это рекордная сумма. Для сравнения: в 2017-м размер собранных стартапами инвестиций составил 365 млн евро. Увеличились вложения со стороны финских бизнес-ангелов, с 26 до 32 млн евро.

Тем не менее, как отмечают в Финской ассоциации венчурного капитала, в сравнении с другими странами Финляндия пока еще отстает как по средним размерам венчурных инвестиций, так и по средним размерам фондов венчурного капитала.





