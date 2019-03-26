«Кейс Усть-Илимска не показательный. Но петербургским выборам нужно ручное управление». Турчак рассказал, почему партия власти уступила в Иркутской области

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал проигрыш кандидата от партии власти на выборах мэра в Усть-Илимске. Он призвал считать это не политологическим, а технологическим кейсом.

Оценить кампанию «Единой России» в Усть-Илимске, где председатель гордумы проиграл домохозяйке, корреспондент «Фонтанки» попросил Андрея Турчака после выездного заседания совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, проходившего 26 марта в Петербурге. Как в ответ сообщил вице-спикер верхней палаты парламента и секретарь генсовета «ЕР», анализирующие кампанию забывают, что Иркутскую область уже много лет возглавляет губернатор-коммунист, а «Единая Россия» не обладает там никаким административным ресурсом.

«Что получилось на выборах? То, что против кандидата-единоросса оказался выставлен фактически один кандидат. А в случае если бы были ещё серьезные соперники, эти голоса распределились бы более равномерно. А так они ушли уважаемому нами победителю (от ЛДПР. – Прим. ред.). Ничего политологического здесь нет, это чисто технологическая история», – заметил Турчак. По его словам, разрыв между первым и вторым местом был ничтожным – всего 1300 голосов.

Он добавил, что социология в регионе показывала большой процент неопределившихся избирателей, что характерно для регионов после принятия пенсионной реформы в сентябре 2018 года.







При этом, подчеркнул он, предыдущие выборы в Черемховском районе Иркутской области отличались от Усть-Илимска (3 марта там прошли досрочные выборы мэра. Победу одержал Сергей Марач от КПРФ, набрав 47% голосов), но и там партия власти совершила ошибку, не закрыв полностью участки наблюдателями и не наняв хороших электоральных юристов. «Это все отчасти самонадеянность и расслабленность. Мы будем делать выводы», – добавил он.

Турчак подытожил, что у «Единой России» есть необходимость ручного модерирования в подобных сложных регионах: «Это Хабаровский край, Севастополь, Петербург (муниципальные выборы) – мы здесь каждый вторник, проводим здесь штабы – ситуация требует ручного управления».