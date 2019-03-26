Президент Ливана назвал подрывом основ ООН решение США по Голанам

Ливанский лидер Мишель Аун в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве 26 марта раскритиковал решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, сообщает пресс-служба Кремля.

«К сожалению, сегодня пришла новость о том, что Соединенные Штаты признали Голаны частью Израиля. Безусловно, это подрывает все основы и правила ООН, международного права с самого основания этой организации, — сказал Аун. – Уже второй раз в истории мы отмечаем в этом регионе, когда государство просто отнимает оккупированные территории".

По его словам, такая ситуация вызывает беспокойство у тех стран, которые находятся по соседству с Израилем. "Надеемся, что решение и урегулирование этой проблемы будет найдено в ближайшее время", – добавил он.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал документ, в которой признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Торжественная церемония прошла 25 марта в Белом доме совместно с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, которая контролируется как Израилем, так и Сирией. Обе страны считают высоты частью своей территории и регулярно оспаривают их суверенитет.





