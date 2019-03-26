Из полыхающей «Ауди» полицейские вытащили водителя. Он сам вылил бензин на кресла и поджёг их

Полицейские города Кириши утром 26 марта предотвратили трагедию. Мужчина принял огненной воды внутрь и хотел ещё больше огня – снаружи.

Мужчина, находившийся в своём автомобиле «Ауди», заявил о намерении поджечь авто. Сотрудники полиции начали переговоры с ним. Но не уговорили. Находясь в салоне, водитель разлил бензин на сиденье машины и поджёг его. Мотивы его поступка на тот момент были неясны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские собственными силами предотвратили распространение пламени и вытащили гражданина из горящей «Ауди». Он, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Оставшись невредимым, мужчина попал в территориальное подразделение полиции для разбирательства. Выяснилось, что он неоднократно судим, в том числе за повторное управление транспортным средством в алкогольном опьянении.

В отношении него составлены административные протоколы по статьям 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и статье 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.





