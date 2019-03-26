Покусились на народное. Преступное сообщество экс-главы Коми Гайзера оценили в 21 год и 500 млн

Бывший руководитель Республики Коми Вячеслав Гайзер может быть приговорён к 21 году колонии и крупному штрафу по делу о создании преступного сообщества, мошенничеству, взятке и легализации денег. Такой срок запросило гособвинение.

Прения по делу Вячеслава Гайзера 26 марта провёл Замоскворецкий районный суд Москвы. Представитель обвинения попросил признать подсудимого виновным и приговорить к реальному сроку лишения свободы.

«Члены преступной группы рассматривали ресурсы Республики Коми, принадлежащие народу, как лакомый кусок для собственной наживы. Мотив совершения преступлений был один – корысть, при том что все фигуранты дела были далеко не бедны», – цитирует прокурора ТАСС.

Руководящую роль в преступном сообществе, продолжавшиеся длительное время хищения, взятку в особо крупном размере и легализацию денег он оценил в 21 год колонии строгого режима и 500 млн штрафа.

Вячеслав Гайзер находится под арестом с сентября 2015 года. По его делу проходят 19 человек, в том числе ряд высокопоставленных чиновников Коми и некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет называл «финансистами-технологами». По версии следствия, преступным сообществом также руководил экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов.





