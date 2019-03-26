«Путин не собирается оставлять нас в покое». Порошенко «раскрыл план Кремля» по срыву украинских выборов

Россия подготовила план по срыву президентских выборов на Украине, заявил 26 марта в ходе торжественных мероприятий по случаю пятой годовщины создания Нацгвардии глава государства Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.

«Путин не собирается оставлять нас в покое. В эти дни мы видим признаки того, что Кремль хочет использовать выборы для дестабилизации ситуации в Украине. Речь идет уже не только о вмешательстве в выборы для того, чтобы обеспечить выигрыш выгодных для Москвы кандидатов», — сказал он.

Имен этих кандидатов Порошенко не уточнил. По его словам, Кремль для срыва выборов планирует «перевести их в формат внутреннего конфликта».

Порошенко добавил, что его первейший долг — как президента, верховного главнокомандующего и гаранта конституционных прав и свобод украинских граждан — обеспечить защиту волеизъявления народа страны. «А ваш долг — военнослужащих и патриотов — предотвратить попытки сорвать выборы», — обратился он к бойцам Национальной гвардии.







«Президента Украины будет избирать украинский народ. И мы сделаем все, чтобы это было сделано прозрачно и в соответствии с законом и с европейскими стандартами», — подчеркнул Порошенко.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.