Приятно в день весенний отметить новоселье

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Оживает разбуженная весной природа, а жилой комплекс «Образцовый квартал 3» в Пушкинском районе гостеприимно встречает первых новоселов.

Дом введен в эксплуатацию в конце 2018 года, поставлен на кадастровый учет, и покупатели квартир имеют возможность зарегистрировать право собственности.

Как и все жилые комплексы, входящие в большой проект «На Царскосельских холмах», «Образцовый квартал 3» сдается с качественной предчистовой отделкой. Во-первых, это позволяет жильцам подойти творчески к созданию квартиры своей мечты и выбрать именно те отделочные материалы, которые соответствуют их потребностям и вкусу. Во-вторых, осуществить чистовой ремонт быстро, не тратя дополнительные средства на выравнивание и стяжку пола.

Новые технологии применены при устройстве отопления. Система «теплый водяной пол» обеспечивает поддержание комфортной температуры, позволяет отказаться от громоздких радиаторов, а в дальнейшем поможет экономить при оплате коммунальных услуг.



«В декабре мы получили ключи, уже понимая, какой хотим видеть в окончательном варианте свою квартиру, – говорит один из первых жильцов комплекса Александр. – Качество сданной квартиры оказалось на высоте. На семейном совете мы согласовали окончательную планировку, супруга продумала дизайн интерьера, я занимался закупкой материалов и контролировал ремонтные работы. За два месяца, как и хотели, справились. Вот, распаковываем чемоданы».

Поздравляем с новосельем!

Отдел продаж, телефон (812) 719 19 19, офис застройщика г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А.

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