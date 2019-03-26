«Беда не приходит одна». Американский астронавт сменит костюмчик, у скафандра нашли поломку

Запасной скафандр придётся использовать астронавту НАСА Нику Хейгу для следующего выхода в открытый космос. Об этом пишет РИА Новости 26 марта со ссылкой на собственный источник.

Во время выхода в открытый космос 22 марта в скафандре Ника Хейга была выявлена неисправность датчика давления. По этой причине астронавт сменит обмундирование.

Новая экспедиция намечена на 29 марта, во время неё будут продолжены работы по смене аккумуляторных батарей в системе электропитания американского сегмента МКС.

Ранее стало известно, что исторический выход двух женщин в открытый космос пришлось отложить из-за скафандра, не подошедшего по размеру астронавтке NASA Энн Маклейн.

Американец Ник Хейг и россиянин Алексей Овчинин были в составе экипажа ракеты-носителя «Союз-ФГ», который 11 октября 2018 года не смог достигнуть орбиты МКС. Астронавты спаслись в специальной капсуле.





