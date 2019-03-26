Полицейские устроили стрельбу в турецком аэропорту

В аэропорту турецкого города Кайсери днём 26 марта произошла стрельба, устроили её правоохранители.

Как сообщает телеканал Haberturk, инцидент произошел в 16.20 по местному времени. Один из сотрудников службы безопасности в секции внутренних рейсов устроил ссору с коллегой, конфликт перерос в драку, а затем – в стрельбу на поражение. Один из оппонентов выстрелил в другого, а затем – в себя. По данным телеканала, два раненых полицейских госпитализированы.

Причины ЧП выясняются, начато расследование.





