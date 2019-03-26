Большегрузы не пустят на региональные трассы: начинается весенняя просушка дорог

В Ленинградской области начинается сезон весенней просушки на региональных трассах. Для фур ограничат проезд по некоторым автодорогам.

Как сообщает 26 марта пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, для большегрузов с превышением нагрузки на каждую ось более пяти тонн вводится запрет на проезд по асфальтобетонным дорогам, для грузовиков с превышением нагрузки более трех тонн – по гравийным. Во время весенних паводков основание дорог пропитывается влагой, из-за чего становится очень чувствительно к нагрузкам. Сейчас на трассах заканчивают устанавливать запрещающие знаки.

Тяжелые грузовики должны будут в обязательном порядке проходить взвешивание на передвижных контрольных постах. Контроль за работой весового контроля возложен на ГКУ «Ленавтодор» и районные ДРСУ.

С 16 апреля по 15 мая из-за природно-климатических условий дополнительно ограничивается движение большегрузов на трассах:





