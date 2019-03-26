Европарламент одобрил отмену перехода на зимнее и летнее время

Европейский парламент 26 марта поддержал отказ от перевода часов на зимнее и летнее время голосами 410 против 192. Страны, которые предпочитают летнее время, в последний раз переместят стрелки часов в марте 2021 года, а приверженцы зимнего сделают это в октябре того же года.

Ранее, в августе 2018-го, инициативу выдвинула Еврокомиссия. Теперь проект возвращается из парламента ЕС в Совет министров.

«Теперь мяч находится у государств-членов. В течение года они должны решить, в каком времени они останутся и перейдут ли из одного часового пояса в другой. Это требует умелой координации», – говорит член Европарламента Хейди Хаутала.

Финляндия пока решения не приняла. Опрос населения показал, что 52% финнов предпочитают «зиму», а 48% – «лето».





