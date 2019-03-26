Европарламент одобрил отмену перехода на зимнее и летнее время
Европейский парламент 26 марта поддержал отказ от перевода часов на зимнее и летнее время голосами 410 против 192. Страны, которые предпочитают летнее время, в последний раз переместят стрелки часов в марте 2021 года, а приверженцы зимнего сделают это в октябре того же года.
Ранее, в августе 2018-го, инициативу выдвинула Еврокомиссия. Теперь проект возвращается из парламента ЕС в Совет министров.
«Теперь мяч находится у государств-членов. В течение года они должны решить, в каком времени они останутся и перейдут ли из одного часового пояса в другой. Это требует умелой координации», – говорит член Европарламента Хейди Хаутала.
Финляндия пока решения не приняла. Опрос населения показал, что 52% финнов предпочитают «зиму», а 48% – «лето».
Справка:
Финляндия постоянно двигает стрелки часов дважды в год с 1981 года. Исходя из действующих правил, летнее время начинается в 03:00 в последнее воскресенье марта, когда часы переводят на час вперед. Заканчивается оно в последнее воскресенье октября в 16:00 — тогда часы переводят обратно. Таким образом, в летнем времени Финляндия живёт в течение семи месяцев, в зимнем — в течение пяти. Если Финляндия останется в зимнем времени, то Хельсинки будет "отставать" от Москвы на час.
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