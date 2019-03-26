ФАС: В этом году в России нет причин для роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба России считает, что в этом году нет причин для роста розничных цен на бензозаправках — благодаря большим запасам топлива и низкой инфляции. Об этом заявил замглавы ФАС Александр Голомолзин во вторник, 26 марта, пишет «Российская газета».

Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя ФАС на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. С начала года бензин подорожал всего на 0,83%, дизельное топливо – на 0,91%, следует из данных антимонопольного ведомства.

С начала года были созданы запасы бензина и дизеля, они на 10% и 30% соответственно превышают запасы начала прошлого года. Запасы начали создавать после того, как цены за прошлую весну подскочили на 8 – 9% и правительству пришлось предпринимать срочные меры для стабилизации ситуации как в рознице, так и на оптовом рынке.

Сегодня вице-премьер Дмитрий Козак, как следует из графика правительственных мероприятий, собирался уговаривать нефтяные компании подписать соглашение с ФАС и Минэнерго о сдерживании мелкооптовых цен на бензин и дизтопливо до июля 2019 года. В прошлогоднем скачке цен на бензин и дизельное топливо ФАС обвинило трейдеров, участвовавших в открытых торгах.





