Сын Шумахера впервые займет место своего отца за рулем гоночного Ferrari

Сын семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера через несколько дней займет место за рулем настоящего боевого болида Ferrari на тестах после следующего этапа «королевских гонок» в Бахрейне.

Эти тесты молодых перспективных пилотов обязательны для всех команд, сообщается на официальном сайте F1. Среди них особое внимание специалистов привлекает стремительно двигающийся вверх 20-летний Мик, которому, похоже, вскоре удастся вернуть фамилию Шумахер в список участников гонок F1.

На тестах в Бахрейне Мик Шумахер получит возможность показать себя за рулем боевого Ferrari SF90, на котором в этом году ездит четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Затем у Мика будет возможность сравнить эту машину с болидом «второго эшелона» — команды Alfa Romeo (бывшей Sauber).

Молодой Шумахер закончил прошлый сезон в Formula 3 с отличным результатом: 8 выигранных гонок и 14 подиумов. В этом году он поднимается на ступеньку выше, в Formula 2, которая считается «инкубатором» для «королевских гонок».







Так что тесты в Бахрейне вполне можно считать смотринами перед возможным дебютом в F1 в следующем году. Таким образом, Мик Шумахер вполне может продолжить давнюю традицию гоночных династий, среди которых пока только две дали чемпионов мира в двух поколения: Грэхем и Деймон Хиллы и Кеке и Нико Росберги. Может быть, династия Шумахеров будет третьей?