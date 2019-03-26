ЖК «Полис на Московской» аккредитован еще одним банком

СК «Полис Групп»

Жилой комплекс «Полис на Московской», который компания «Полис Групп» возводит в Московском районе Петербурга, получил аккредитацию банка «Дельта Кредит».

Ставки по ипотеке начинаются от 9,5%. Первоначальный внос от 20%. Кредит может быть предоставлен на срок от 3 до 25 лет. Сумма кредита – от 300 тысяч рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.deltacredit.ru

Новый городской квартал возводится в Московском районе Петербурга в пешей доступности от ст. м. «Московская». На участке площадью более 17 тыс. кв. м будет построено около 30 тыс. кв. м жилья. Два корпуса высотой 11-12 этажей расположатся на закрытой охраняемой территории. В составе комплекса также будет возведен детский сад на 75 мест. Для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг на 347 машино-мест. На первых этажах жилых корпусов располагаются коммерческие помещения.

В каждой квартире будет установлена автоматическая система сбора показаний счетчиков и система «Умный дом». Всего в проекте 762 квартиры – от студий до 4-комнатных, в том числе с европланировками. Окончание строительства запланировано на IV квартал 2020 года.

АО «КБ ДельтаКредит» лицензия Центрального банка №3338 от 21.01.2015г.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents