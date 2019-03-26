Покупатели LEGENDA BUSINESS: «опытный бизнес-потребитель»

Мы продолжаем рассказывать о типах покупателей жилья бизнес-класса по версии компании LEGENDA. На очереди «опытный бизнес-потребитель».

Данный тип покупателя отличается взыскательностью и вдумчивым выбором. Почему? Потому что он уже не в первый раз покупает жилье и уже пережил перепланировки с согласованиями, ремонты, переезды и… разочарования.

Не то чтобы ему не удалось сделать хорошо, «под себя». Просто даже в добротных домах, например, в «сталинках», не удается получить от жилья все, что хочешь. Да, квартиру он, может, и переделал. А лестницу? Вход? Двор, забитый машинами? Соседей-маргиналов, которым квартира досталась по наследству?

Хлебнув этого жилищного лиха, очередную смену места жительства хочется сделать последней (ну или хотя бы обустроиться там надолго). А раз надолго – значит нужно брать то, что действительно ляжет на душу и устроит полностью, а не частично.

Такие зрелые бизнес-потребители, как правило, будут выбирать квартиру для себя и учитывать все – свои бытовые привычки и пристрастия, пожелания и потребности всех членов семьи, причем не только на текущий момент, но и на обозримое будущее.

Им будет важно расположение жилых зон в квартире: чтобы и вместе собраться, и иногда одному в тишине побыть, и гостей принять. Нужны простор и удобство – меньше всего хочется толкаться и тесниться. Важна и статусность проекта, ведь она отражает личный статус.

В отличие от Тренди Хантера, бизнес-потребителю не так уж необходимо громкое одобрение его выбора обществом. Ему важнее самому гордиться своим домом и наслаждаться пребыванием в нем. Чувство гармонии и самоудовлетворения – наиболее точное описание ощущений хозяина квартиры из коллекции Classic или Advanced.

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