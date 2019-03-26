Внутреннюю сеть Минобороны Испании атаковали иностранные хакеры

Компьютерную сеть министерства обороны Испании атаковали хакеры «иностранной державы». В интересах какой страны действовали киберпреступники, ведомство не сообщает.

Как пишет ТАСС со ссылкой на газету El Pais 26 марта, ранее испанское министерство обороны заявило о «возможном вторжении в сеть общего назначения». По данным источника в ведомстве, атака оказалась серьезнее, чем считалось изначально. Вирус выявили в начале марта, компьютеры были заражены в течение трёх месяцев. Не исключается версия о том, что хакеры планировали получить доступ к секретным сведениям военной промышленности.

В ежегодном отчёте службы национальной безопасности Испании говорится о «росте активности некоторых иностранных спецслужб». Директор Национального разведывательного центра страны Феликс Санс Рольдан заявил, что в прошлом году королевство столкнулось примерно со 100 кибератаками, которые можно считать серьезными.





