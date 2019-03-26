Медведев пообещал 6 лет не менять налоги в РФ

Налоги не должны корректироваться в ближайшие шесть лет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 марта в ходе выступления на итоговой коллегии Минфина.

«Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей, и порядок взимания которых раньше регулировался подзаконными актами. При этом фискальная нагрузка по ним не должна измениться. После всех этих решений вводится мораторий на их изменение. Налоги в течение ближайших 6 лет корректироваться не должны», – заявил Дмитрий Медведев.





