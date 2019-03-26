Полиция взялась за «Организатора перевозок». Учреждение пожаловалось генералу Плугину на психологическое давление

В Смольном держат оборону от силовиков представители транспортного блока. Пока правоохранители ищут преступление в 4-миллионном контракте «Организатора перевозок», сотрудникам запретили ходить в полицию «по звонку».

Роман Пименов/Интерпресс

В петербургском государственном казенном учреждении «Организатор перевозок» работают сотрудники МВД. По данным «Фонтанки», правоохранители запросили у учреждения информацию по нескольким госконтрактам. Больше всего внимания досталось скромному соглашению на 3,9 млн рублей. Исполняющий обязанности директора учреждения Владимир Шведченко запретил сотрудникам без согласования общаться с правоохранителями и вынужден прогуливать собственные пары в Высшей школе экономики.

Запросы о предоставлении сведений от Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу начали поступать в «Организатор перевозок» с первой недели февраля. Запрашивались данные по различным госконтрактам, некоторые из которых были заключены еще 3 года назад. Информацию собирает подполковник полиции Алексей Леоненко, оперативник отдела, специализирующегося на преступлениях в сфере транспорта, транспортной инфраструктуры, дорожного строительства и топливно-энергетического комплекса.

Леоненко отказался от каких-либо комментариев, однако, по информации нашего издания, особое внимание он уделил контракту «Организатора перевозок» с ИП Латыповой, подписанному в ноябре 2018 года. Соглашение стоимостью 3,9 млн рублей было заключено на месяц и предполагало, что индивидуальный предприниматель обновит информацию на знаках у остановок, в некоторых случаях заменит бетонные опоры, почистит или передвинет их. В итоге эти действия были проделаны с более чем тысячей знаков.

Представитель индивидуального предпринимателя заверил «Фонтанку», что этот контракт ничем не отличался от предыдущих, был выполнен и принят без нареканий. Факт проверки соглашения правоохранительными органами стал неожиданностью для Альбины Латыповой — по ее мнению, никаких претензий к ней быть не может. Как рассказал собеседник «Фонтанки», особенного внимания удостоились сметы госконтракта, в которых могла дублироваться стоимость материалов, что увеличило сумму соглашения.







Впрочем, все опрошенные полицией сотрудники «Организатора перевозок» никаких шокирующих признаний, по данным «Фонтанки», не делали. Одни и вовсе не заметили подвоха в смете, а другие на прямой вопрос говорили, что сметчики тоже люди и могли ошибиться. Сам исполнитель госконтракта сообщил «Фонтанке», что аномалий в сметах не наблюдал.

К середине марта исполняющий обязанности директора «Организатора перевозок» Владимир Шведченко обратился к новому начальнику полицейского главка, генералу Роману Плугину, с несколькими претензиями от своих сотрудников на работу полиции. Отдельного возмущения удостоилось то, что подполковник Леоненко не выдал двум сотрудникам учреждения никаких документов, подтверждающих факт их пребывания в отделе МВД. Кроме того, в аккуратных формулировках Шведченко попросил главного полицейского города разъяснить действия, касающиеся психологического воздействия на опрашиваемых работников «Организатора перевозок», а также необоснованный, как он считает, отказ в присутствии на опросе штатного юриста учреждения.

Спустя несколько дней после письма к Плугину всем работающим в «Организаторе перевозок» поступило указание от начальника: по звонку оперативника в отдел не ходить. Посещать правоохранительные органы в рабочее время можно только с разрешения отдела кадров, куда должен быть предоставлен документ от МВД, подтверждающий вызов.

Близкие к транспортному блоку собеседники «Фонтанки» назвали две версии, объясняющие неожиданный интерес правоохранителей и последовавшие за ним действия «Организатора перевозок». Согласно первой, после неожиданного перехода с руководящего поста на хабаровском телевидении на должность временно исполняющего обязанности директора транспортного учреждения Владимира Шведченко атмосфера в организации якобы накалилась. Рабочий процесс перестал быть продуктивным, что, например, иллюстрируется историей с умирающими табло на петербургских остановках. При этом доносительство стало одним из привычных инструментов для сотрудников учреждения. В результате некто из «Организатора перевозок» попросту написал анонимку в правоохранительные органы.

Согласно второй версии, проверка от управления по борьбе с экономическими преступлениями связана с грядущими перестановками в не затронутом пока гневом врио губернатора транспортном блоке Смольного. Любопытно, что по времени эта проверка совпадает с приходом на должность советника по транспорту Ильи Ткачева, которого уже прочат в председатели одноименного комитета согласно устоявшейся в период правления Александра Беглова традиции.

Стоит отметить, что Владимир Шведченко до сих пор числится в учреждении с приставкой «и.о.», хотя её легко могли бы убрать распоряжением комитета по транспорту. На вопрос «Фонтанки» о причинах длительного сохранения статуса временно исполняющего обязанности в ведомстве не ответили. Как не смогли и прокомментировать то, что в штатном расписании Высшей школы экономики в Москве Владимир Шведченко числится доцентом, который преподает курс «Ведение переговоров». Как раз 26 марта у него в 10:30 должен был быть экзамен, но, по информации «Фонтанки», в этот момент он находился на совещании в комитете по транспорту на Исполкомской улице, 16. От учреждения на момент публикации также не последовало никаких комментариев.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»