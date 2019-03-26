40 медалей привезли петербургские спортсмены с ограниченными возможностями со Всемирных летних Специальных Олимпийских игр

В Объединённых Арабских Эмиратах завершились Всемирные летние Специальные Олимпийские игры. Они проходили при поддержке благотворительного движения Special Olympics International. В соревнованиях приняли участие спортсмены с ментальными нарушениями из 170 стран мира. Сборная России завоевала первое место, показав наилучший результат за всю историю игр, – 175 медалей, 40 из которых у петербургских спортсменов.

Всего в Абу-Даби приехали 7 тысяч спортсменов, они соревновались в 24 летних видах спорта. Сборную России представляли 153 спортсмена из 27 регионов. От Петербурга было 20 спортсменов и 7 тренеров по 9 спортивным дисциплинам, в числе которых – боулинг, конный спорт, настольный теннис, парусный спорт, пауэрлифтинг, плавание, художественная гимнастика, юнифайд-баскетбол и юнифайд-футбол.

Петербуржцы завоевали 40 медалей: 20 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

«Я впервые была на соревнованиях такого уровня. Было интересно посмотреть, как они организованы, как работают со спортсменами с ограниченными возможностями в других странах. Правда, когда узнала, что едем в Абу-Даби, даже не поверила», – рассказала «Фонтанке» Лариса Воинова, тренер-преподаватель СДЮСШОР «Балтийский берег», которая принимала участие в соревнованиях по парусному спорту как партнёр спортсменки с ограниченными возможностями здоровья.

К соревнованиям петербургская команда по парусному спорту готовилась три летних сезона. Единственная сложность заключалась в том, что у наших ребят не было возможности тренироваться на открытой воде зимой, поэтому у других команд было преимущество. Тем не менее, петербургские воспитанники подростково-молодежного клуба для детей с ограниченными возможностями «Маяк-Олимпикс» со своими партнёрами в парусном спорте завоевали серебряную и бронзовую медали.

По словам Ларисы Воиновой, атмосфера на соревнованиях была замечательная: «К атлетам все относились доброжелательно, были очень внимательны и делали всё, чтобы спортсмены не только хорошо выступили, но и получили удовольствие от пребывания в стране. Организация была на очень высоком уровне».