«Силовые машины» поставили оборудование для модернизации Читинской ТЭЦ-1 за 390 млн рублей

Петербургские «Силовые машины» отгрузили последнюю партию оборудования для модернизации турбины Читинской ТЭЦ-1 по контракту с ПАО ТГК-14 на 390 млн рублей, сообщили в компании 26 марта. Самым крупным отправленным заказчику агрегатом стал цилиндр высокого давления паровой турбины весом больше 40 тонн.

Оборудование изготовлено на Ленинградском металлическом заводе, входящем в ПАО «Силовые машины» бизнесмена Алексея Мордашова. В комплект поставки также входят ротор высокого давления, коробка стопорного клапана, специальные узлы модернизации, а также услуги шеф-монтажа.

Договор на модернизацию турбины самой крупной в Забайкалье электростанции, Читинской ТЭЦ-1, заключен с ПАО ТГК-14 в 2017 году. Он предусматривает производство полного комплекта оборудования для модернизации паровой турбины № 1 мощностью 60 МВт, установленной еще при запуске станции, в 1969 году. В 1982-м на ТЭЦ прошла реконструкция двух из шести турбин, однако самая первая из установленных дождалась ремонта только сейчас.

«Силовые машины» переоборудуют теплофикационную паровую турбину в турбину, способную работать в режиме, как выражаются в компании, «противодавления». Это позволит избежать тепловых потерь, направляя весь пар в теплофикационный отбор.







Монтировать оборудование на Читинской ТЭЦ-1 планируют в третьем квартале этого года.

«Силовые машины» специализируются на выпуске оборудования для энергетики. Компания может стать одним из участников госпрограммы модернизации теплоэлектростанций объемом от 2 трлн рублей, в ходе которой планируется обновить оборудование восьми петербургских ТЭЦ.