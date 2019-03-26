Пробку на подъезде к Пулково собрали полицейские машины

Несколько автомобилей полиции замедлили скорость потока на дороге от Пулковского шоссе до петербургского аэропорта днем 26 марта. Водители встали в пробку.

О том, что на въезде на парковку городского аэропорта скапливается пробка, «Фонтанке» сообщили читатели. Горожане отметили, что время в пути занимает на десять минут дольше обычного, что в некоторых случаях может стать для опаздывающих критичным. Отмечается, что проверка касается только тех, кто едет в аэропорт, а не из него.

Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Навигатор

О тотальном досмотре автомобилей, въезжающих на территорию аэропорта Пулково, петербуржцы также рассказывают с помощью «Яндекс.Карт». По словам водителей, у въезда стоят шесть экипажей: горожане заметили ДПС и ОМОН. Под внимание сотрудников правоохранительных органов якобы попали таксисты, полицейских интересует наличие у них лицензии.





