«Долго терпели»: СТД исключает советника Беглова по культуре из своих рядов

Правление петербургского отделения Союза театральных деятелей 26 марта исключило главу театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова из своих рядов. Об этом «Фонтанке» 26 марта сообщил источник в культурной среде.

Глава отделения, актёр Сергей Паршин, заявил, что сейчас находится в Ростове-на-Дону и подтвердить информацию не может. Однако, по его сведениям, такое заседание планировалось. «Такое намерение было. Теперь решение должна утвердить Москва», — отметил Паршин. В ответ на вопрос, почему исключение не произошло раньше, Паршин сказал: «Долго терпели».

Полемика между Рудольфом Фурмановым и Союзом театральных деятелей вошла в публичную фазу на днях. СТД опубликовал у себя в Facebook программу развития культуры Петербурга, разработанную Фурмановым в качестве советника губернатора по культуре. Здесь же театральные деятели разместили свой комментарий. Они считают документ «безумным», «несостоятельным» и «безграмотным».





