Ни слова плохого. В петербургской школе готовы поддержать подозреваемого в педофилии тренера

Подозреваемый в насилии над детьми тренер по баскетболу работал в школе Московского района Петербурга и сейчас проверяется на аналогичное. У педсовета претензий к уже бывшему сотруднику не нашлось, но подробности общения с юными подопечными шокировали.

Как стало известно «Фонтанке», за непрофессиональный интерес к несовершеннолетним спортсменкам задержан 53-летний Игорь Угольников. Сети он известен как тренер по баскетболу, но достижения в этой стезе широко не освещались. В последнее время наставлял школьную команду девочек. В 2017 году его воспитанницы взяли золото на Всероссийском фестивале по мини-баскетболу, сам он получил звание лучшего тренера.

На слишком близкое общение пожаловались две 12-летние участницы команды. Одна рассказала, как наставник распускал руки в бассейне и гостиничном номере в Эстонии в феврале 2019 года. Другая добавила про интимные касания в школьной тренерской в январе и припомнила, что мужчина будто бы заходил за границы дозволенного и в сентябре прошлого года, когда ей было 11 лет.

В школе Московского района, ученицы которой пожаловались на домогательства, «Фонтанке» заявили, что Игоря Угольникова среди их сотрудников уже нет. По словам директора, без тренера они остались некоторое время назад, с уголовным преследованием его желание уволиться не связано. Мужчина проработал не так долго, но в школе его характеризуют исключительно лестно.







«Ничего плохого не могу сказать про Игоря Владимировича, – говорит директор. – Мы все шокированы, на суд представители обязательно придут, если будет возможность, сам приду с хорошей характеристикой».

Оперативники уголовного розыска задержали Игоря Угольникова на улице Димитрова 25 марта за несколько минут до полуночи. Его подозревают в четырёх эпизодах по части 4 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера) и проверяют на причастность к подобным преступлениям. Следствие выйдет с ходатайством об аресте 27 марта.