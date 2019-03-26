Спасатели из России отправятся в Финляндию на помощь в эвакуации горящего круизного судна

В машинном отделении круизного судна, движущегося в Арктике, произошел взрыв, и лайнер начал дрейфовать. В результате взрыва пострадали люди, есть тяжелораненые. Экипаж корабля пытается потушить пожар. Сигнал бедствия получает береговая охрана финского Турку, которая, в свою очередь, просит помощи у коллег из других стран. Таков сценарий крупных международных учений береговой охраны Polaris 2019, которые состоятся 2 апреля в Ботническом заливе недалеко от города Уусикаупунки.

Как сообщает Пограничная охрана Финляндии 26 марта, масштабные учения проводятся в рамках Арктического форума береговой охраны, в котором примут участие также Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Россия, Канада и США. Различные службы в ходе учений будут отрабатывать совместные действия и обмениваться опытом безопасной и эффективной работы во время экстренных ситуаций в арктических условиях.

В Polaris 2019 будет задействован и российский пограничный сторожевой корабль «Надежный» (входит в подразделение береговой охраны Погрануправления ФСБ РФ по Калининградской области). Среди участников форума также значатся морские спасательно-координационные центры Петербурга, Мурманска и Архангельска.

Арктический форум береговой охраны под председательством Финляндии проводится второй год, после Суоми организацию возьмёт на себя Исландия.

«Осуществление спасательных работ в Арктике является сложной задачей из-за больших расстояний, сложных погодных условий и ограниченных ресурсов и инфраструктуры в регионе. Когда в Арктике происходит авария, может потребоваться несколько дней, чтобы прибыть на помощь. Кроме того, аварии могут затронуть несколько стран и чувствительную экосистему Северного полушария. Поэтому международное сотрудничество в Арктике имеет первостепенное значение», – говорится в сообщении Погранохраны.





