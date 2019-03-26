Среди предложений «Петербургской Недвижимости» - четыре новых жилых комплекса

«Петербургская Недвижимость»

Благодаря новому партнёрству теперь «Петербургская Недвижимость» предлагает еще больше объектов в Адмиралтейском, Красносельском, Пушкинском и Всеволожском районах.

Это клубный дом бизнес-класса «АртХаус» на Звенигородской улице, в Адмиралтейском районе, и три проекта комфорт-класса: малоэтажный ЖК «Неоклассика 2» в Шушарах, зеленой части Пушкинского района, ЖК «Аист» на улице Тамбасова в Красносельском районе и малоэтажный ЖК «Горки Парк» во Всеволожском районе.

«Петербургская Недвижимость» работает с более чем 40 застройщиками и предлагает широкий выбор жилья в строящихся домах в различных районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области. Теперь в число партнеров вошел девелопер «Красная Стрела» – новый бренд строительной компании «АндВас», которая в качестве генерального подрядчика реализовала более ста жилых и промышленных проектов.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «АртХаус» – застройщик ООО "СТРУКТУРА-3", проектная декларация на сайте http://arthouse-spb.ru/

ЖК «Неоклассика 2» - застройщик ООО «Структура», проектная декларация на сайте https://1strela.ru/neoclassika2/documents

ЖК «Аист» - застройщик ООО "ГИДРОТЕХНИК", проектная декларация на сайте https://1strela.ru/aist/documents

ЖК «Горки Парк» - застройщик ООО "ОХТИНСКИЙ ПАРК ДЕВЕЛОПМЕНТ", проектная декларация на сайте https://1strela.ru/gorki-park/documents