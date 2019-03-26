Volvo выясняет, почему женщины в ДТП получают более тяжелые травмы, чем мужчины

Обнародованный Volvo огромный массив накопленных за много лет данных об автомобильных авариях и их жертвах выявил неожиданную закономерность: в аналогичных ДТП женщины, как правило, получают более тяжелые травмы, чем мужчины.

При этом в обязательных краш-тестах до недавнего времени использовались лишь мужские манекены, пишет новозеландское издание Stuff. Манекены используются в автомобильных испытаниях с 50-х годов прошлого века, все это время они представляли собой мужские фигуры, причем «среднего мужчины» середины прошлого века.

Специальные «женские» манекены в США начали использовать лишь в 2011 году, а в Европе – в 2015 году, но и они были всего лишь немного уменьшенными мужскими фигурами, то есть не учитывали особенностей строения женского тела. Также «женские» манекены чаще всего размещались на пассажирских сиденьях, в то время как все больше женщин становятся водителями.

А между тем многолетние исследования, проводимые инженерами Volvo, ясно показывали, что женщины подвержены гораздо большему риску получения некоторых видов травм, чем мужчины. В отличие от других автопроизводителей, Volvo исследовала конкретные случаи, выезжая на место аварий. Это позволило накопить огромную базу практических знаний, которая теперь находится в открытом доступе.







Например, исследователи Volvo обнаружили, что различия в строении и силе мускулов шеи между средними мужчиной и женщиной приводят к тому, что женщины чаще страдают от травм шейного отдела позвоночника. Поэтому с середины 1990-х годов в конструкцию подголовников автомобилей марки были внесены изменения, учитывающие эти особенности, что позволило заметно снизить количество травм шеи.

Также были созданы «женские» манекены для краш-тестов, которые учитывали бы анатомические особенности. Теперь эти манекены – часть инициативы E.V.A. (Equal Vehicle for All), в рамках которой был открыт доступ ко всему массиву данных, накопленных шведской компанией. Некоторые эксперты уже поспешили в связи с этим предсказать прорыв в области безопасности транспорта.

Сама же Volvo поставила перед собой амбициозную задачу: к 2020 году сделать так, чтобы исключить смертельные случаи и тяжелые травмы во всех дорожных происшествиях с участием автомобилей марки. При этом особый упор делается на обеспечении травмобезопастности женщин как более уязвимых участников дорожного движения.