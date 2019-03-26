Призывникам хотят разрешить отказываться от службы в пользу работы в негосударственных организациях и акционерных компаниях

Коалиция правозащитных организаций потребовала от Госдумы как можно быстрее принять законопроект, разрешающий проходить альтернативную службу не только в государственных учреждениях. Об этом во вторник, 27 марта сообщают «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Больше всего матерей беспокоит предстоящее акционирование «Почты России».

Законопроект был внесен большой группой депутатов и сенаторов в декабре и предполагает разрешить призывникам отказываться от службы в армии и идти работать в муниципальные, некоммерческие и другие негосударственные организации. Однако рассмотрение заблокировало правительство, требуя получить обоснование бюджетных расходов.

«Солдатские матери Санкт-Петербурга» настаивают: законопроект поможет значительно увеличить число мест для прохождения альтернативной службы тем, кто не готов к военной. Альтернативная служба разрешена в России 14 лет назад, но до сих пор возможна исключительно в госучреждениях. Точный перечень будет определяться правительством России.

Неформально практика прохождения службы в муниципальных и некоммерческих организациях фиксировалась и ранее, говорят в комитете солдатских матерей. Например, в разные годы «альтернативщики» отрабатывали срок службы в АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный центр "Алые паруса"» или АНО «Национальный балет "Кострома"».







Больше всего правозащитники переживают за «Почту России». Сейчас она выступает самым крупным работодателем для тех, кто не хочет служить в армии. Однако до октября 2019 года ФГУП «Почта России» собирается стать акционерным обществом. «Если закон не претерпит изменений уже сейчас, использовать труд «альтернативщиков» почта уже не сможет по формальным основаниям», – говорится в письме правозащитников.

Послабления для призывников в Госдуме уже начали принимать этой весной. В первой половине марта депутаты дали право на отсрочку от армии для совершеннолетних школьников.