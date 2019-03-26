Петербуржцы испугались «кракена» в Неве. Он там бывает ежедневно

В соцсетях опубликована съемка, на которой вода в Неве резко начинает бурлить, обещая появление из пучины чего-то страшного. В Водоканале говорят, что такое чудовище можно увидеть там каждый день.

Видео обнародовано 26 марта в группе "ВКонтакте" «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», место съемки — Нева рядом с Крестами. Комментарии варьируются от «вызывайте экзорциста» до «В охте 2х линей поймал, на три и 4 кило, если там таких три то хвостами могут такое замутить» (орфография сохранена). Неоднократно упоминается кракен, а также Великий Ктулху.

От лавкрафтовского морока избавил только комментарий пресс-службы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Как рассказали на предприятии «Фонтанке», в этом месте находится водопроводная станция и точка водозабора. «У нас ежедневно проводится продув оголовков, – говорят в Водоканале. – Если упрощать, речь идет о трубе с решеткой, где скапливается небольшое количество мелкого мусора и тины. Ее продувают, тина уходит обратно в реку, ни о каких химикатах речь, разумеется, не идет».





