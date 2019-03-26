Происшествия
Следствие хочет провести психиатрическую экспертизу сенатора Арашукова
Психолого-психиатрическую экспертизу отстраненному сенатору Рауфу Арашукову и другим фигурантам его уголовного дела намерен провести Следственный комитет.
Об этом, как сообщает 26 марта РИА Новости, заявил в Басманном суде следователь. На заседании решается вопрос о продлении ареста подозреваемых.
«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — обосновал необходимость продления ареста Арашукову до 30 июня представитель следствия.
Сам Арашуков попросил о домашнем аресте, отметив, что не понимает, в чем его обвиняют. Ведь сам показавший на него свидетель Расул Аджиев был оправдан по делу об убийстве лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова.
Кроме члена Совфеда, в зал заседаний доставили его кузена — гендиректора компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслана Арашукова, а также директора филиала «Газпром Ставрополь» в Ессентуках Алана Кятова.
Справка:
32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данному делу был также арестован его отец, советник главы «Газпром Межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».
К настоящему моменту арестованы десять фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
Что касается Рауфа Арашукова, то он собирался написать письмо президенту, в котором хотел объяснить, кому якобы выгодно его уголовное преследование. 12 марта Басманный суд временно отстранил сенатора от должности.