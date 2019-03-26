Следствие хочет провести психиатрическую экспертизу сенатора Арашукова

Психолого-психиатрическую экспертизу отстраненному сенатору Рауфу Арашукову и другим фигурантам его уголовного дела намерен провести Следственный комитет.

Об этом, как сообщает 26 марта РИА Новости, заявил в Басманном суде следователь. На заседании решается вопрос о продлении ареста подозреваемых.

«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — обосновал необходимость продления ареста Арашукову до 30 июня представитель следствия.

Сам Арашуков попросил о домашнем аресте, отметив, что не понимает, в чем его обвиняют. Ведь сам показавший на него свидетель Расул Аджиев был оправдан по делу об убийстве лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова.

Кроме члена Совфеда, в зал заседаний доставили его кузена — гендиректора компаний «Газпром газораспределение Астрахань» и «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслана Арашукова, а также директора филиала «Газпром Ставрополь» в Ессентуках Алана Кятова.





