«Типичный питерский голубь». На Витебском ястреб-перепелятник высматривает воробьёв и синиц

Хищную птицу заметили в ветвях деревьев горожане на юге Петербурга. Ястреба-перепелятника у многоэтажек на Витебском проспекте очевидцы запечатлели 26 марта.

«Типичный питерский голубь», — прокомментировали горожане.

Кандидат биологических наук Павел Глазков пояснил «Фонтанке», что в кадр попала трёхлетняя самка. Перепелятники наведываются в город в поисках еды, их интересуют птички поменьше — воробьи и синицы.







«Это лесной обитатель, в городе они появляются, в основном, во время бескормицы — зимой и в начале весны. В лесу много снега выпало, стало сложнее охотиться. Весной прилетает много птиц семейства воробьиных, и перепелятники спокойно обитают в лесу. Сейчас они в городе вынуждены подбирать воробьёв и синиц», — рассказал орнитолог.

Ранее два белых лебедя приземлились в мазутный отстойник ТЭЦ в Петербурге. Птицы находятся в тяжёлом состоянии, волонтёры пытаются их спасти.