Застройщика ЖК «Ванино» признали банкротом. Активы компании «Тареал» уйдут с торгов

Арбитраж ввел конкурсное производство в отношении застройщика жилого комплекса «Ванино» в Ленинградской области, компании «Тареал». Об этом 26 марта сообщает портал NSP.ru.

На конкурсные процедуры суд дал шесть месяцев. Согласно отчету временного управляющего, по итогам 2015 года балансовая стоимость имущества компании, которое может быть реализовано для расчетов с кредиторами, составляет 1,25 млрд рублей. Тогда как долги фирмы на тот момент превышали 2,36 млрд рублей. В реестре требований кредиторов числятся обязательства на 622,9 млн рублей.

Стройка «Ванино» остановилась в 2015 году, директор компании Игорь Клещенок сбежал за границу. Холдинг «Тасмо Эригруппи» направил на завершение проекта своей дочерней компании «Тареал» 800 млн рублей в 2018 году, для завершения долгостроя создали ООО «ЖК «Ванино».

В феврале собрание кредиторов решило отказаться от заключения мирового соглашения с застройщиком и проголосовало за внешнее управление, после чего инвестор заявил, что вынужден приостановить работы. Так как обязательства должника превышают размер имеющихся активов, суд остановился на продаже имущества «Тареала» с торгов.