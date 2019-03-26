ГК «Ленстройтрест» принимает участие в премии Urban Awards

ЗАО «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» подала заявки на участие в федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards.

Голландский квартал «Янила Кантри» претендует на победу сразу в нескольких номинациях – «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры», «Лучший проект комплексного развития территорий (КОТ)», «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Ленинградской области». ГК «Ленстройтрест» участвует в номинации «Девелопер года».

«Urban Awards – одна из престижных и заметных премий на российском рынке недвижимости. В состав экспертной комиссии, которая определяет победителей, входят опытные профессионалы рынка. Нам важно знать мнение коллег о нашей работе, поэтому мы не первый год принимаем участие в премии. В 2018 году наш голландский квартал «Янила Кантри» стал победителем в номинации «Самый экологичный жилой комплекс в Ленинградской области». В этом году мы также рассчитываем на хорошие результаты», – комментирует Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест».

Престиж премии Urban Awards подтверждается широким охватом и большим количеством заявок на участие. В этом году только за первый месяц приема заявок в оргкомитет поступило 58 анкет из 9 регионов России.

Премия Urban Awards была создана в 2009 году для определения достижений жилой городской недвижимости России, продвижения современных стандартов и распространения передового опыта в девелопменте, строительстве, архитектуре, маркетинге и управлении недвижимостью, а также для повышения качества инфраструктуры и городской среды. В этом году церемония награждения Санкт-Петербургской и Федеральной Премии Urban Awards состоится 27 июня.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/