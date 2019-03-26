Экс-глава администрации губернатора Петербурга Говорунов вернулся в Сбербанк. Он будет советовать Грефу, как развивать компанию на Северо-Западе

Бывший вице-губернатор и глава администрации бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Александр Говорунов приступил к работе в Сбербанке. Об этом «Фонтанке» 26 марта сообщил собеседник в банковском секторе.

Говорунов будет трудиться в должности советника президента Сбербанка Германа Грефа. В круг его обязанностей войдёт содействие работе кредитно-финансовой организации в Северо-Западном регионе.

Александр Говорунов работал в Смольном с 2014 года. В строй петербургских госслужащих он перешел из Сбербанка, где с 1996 года занимал различные руководящие позиции. Ранее строил карьеру в комсомоле, а потом в ленинградском КГБ, где курировал финансовое направление. В Смольном он сразу же занял пост человека № 2 – руководителя администрации губернатора, во время отъезда Георгия Полтавченко в командировки именно он выполнял обязанности «и. о. губернатора».

После назначения врио губернатора Александра Беглова Говорунов подал заявление об отставке. Формально она произошла лишь 18 января. Место Говорунова в Смольном заняла Любовь Совершаева.





