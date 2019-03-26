Метабренду быть. Суд отказал рекламщикам в иске против комитета по туризму Петербурга

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в иске к комитету по развитию туризма о нарушении конкуренции в конкурсе на разработку метабренда города. Как следует из картотеки арбитражных дел, решение было принято 26 марта.

Комитет по развитию туризма объявил конкурс на разработку метабренда Петербурга в сентябре 2018 года. Он должен был прийти на смену логотипу студии Артемия Лебедева, от которого город отказался по настоянию УФАС. В задании предлагалось создать новый образ инновационного города с развивающейся экономикой и уйти от устоявшегося представления Петербурга как «города-музея». Победителем стало коммуникационное агентство SPN Communications, которое сдало работу в конце 2018 года. Однако общественности метабренд до сих пор не представлен.

Ранее АКАР обратилась в УФАС с жалобой на условия конкурса. По мнению рекламщиков, чиновники при его проведении ограничили конкуренцию. Однако антимонопольщики сочли жалобу необоснованной. Суд оставил это решение в силе.





