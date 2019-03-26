Под логистическим центром «Газпрома» в окрестностях Петербурга может быть построен секретный бункер

Стоимость логистического центра «Газпрома», который возводится под Петербургом, может быть объяснена строительством защищенного пункта управления газотранспортной системой. Миллиарды уходят на «подземный дом».

О такой вероятности 26 марта сообщает издание 47News со ссылкой на источники. Логистический комплекс за 15 млрд рублей строится в поселке Лесное Всеволожского района Ленобласти с задержками по срокам. Сумма, по оценкам специалистов, многократно превышающая стоимость подобных объектов, может быть потрачена не столько на сам складской центр, сколько на то, что скрыто под ним. Предположительно, на глубине 12 метров будет расположен автономный бункер на случай войны. Собеседники издания утверждают, что он готов примерно на 30 процентов и выведен за радиус потенциального поражения в случае начала бомбежки. Якобы обсуждался вариант его размещения под Лахта Центром, но небоскреб «слишком приметный».

Таких центров управления, утверждает 47News, в России минимум шесть, они есть в Истринском районе Московской области и в Томске. В центре может располагаться диспетчерский пункт, осуществляться процесс управления компрессорными станциями, задвижками и подачей газа в газопроводы.

Виктор Морозов, топ-менеджер «Дипстройсервиса», компании-генподрядчика, в ответ на просьбу о комментарии рекомендовал журналистам забыть его телефон.







Ранее он сообщал «Фонтанке», что рассказывать о ходе строительства логистического комплекса не может, сославшись на соглашение о конфиденциальности.

Секретность объекта может объяснить поведение охранников стройки, которые заблокировали внештатного оператора издания и пытались отобрать у него квадрокоптер.