"Они враги народа". Трамп высказался по поводу американских СМИ после лопнувшего расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп, выдержав паузу в несколько дней после лопнувшего расследования Мюллера, все же высказался по поводу американских СМИ.

На фоне публикации основных выводов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера лидер североамериканских Штатов назвал ведущие СМИ страны не иначе, как "врагами народа", и даже обвинил их в коррупции.

"Ведущие СМИ попали под огонь критики и высмеиваются по всему миру как коррумпированные и фейковые. Два года они продвигали иллюзию о российском сговоре, тогда как они всегда знали, что сговора не было. Они действительно враги народа и настоящая оппозиционная партия!" – написал Трамп в Twitter.







The Mainstream Media is under fire and being scorned all over the World as being corrupt and FAKE. For two years they pushed the Russian Collusion Delusion when they always knew there was No Collusion. They truly are the Enemy of the People and the Real Opposition Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 марта 2019 г.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 24 марта, Минюст США опубликовал основные выводы Мюллера по итогам "российского расследования". Спецпрокурор оставил в своём заключении формулировки о том, что РФ каким-то образом вмешивалась в ход президентской кампании 2016 года в США, в том числе и о роли небезызвестного в Петербурге "Агентства интернет-исследований" (которое связывают с миллиардером Пригожиным). Оно, как заключил Мюллер, пыталось в соцсетях "посеять разногласия в обществе", а российские хакеры "собирали и распространяли информацию с целью повлиять на выборы". Но при этом ни президент Трамп, ни его команда в сговоре с Россией не состояли, решил Мюллер. Минюст США также считает, что Трамп не мешал расследованию.