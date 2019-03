"Они враги народа". Трамп высказался по поводу американских СМИ после лопнувшего расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп, выдержав паузу в несколько дней после лопнувшего расследования Мюллера, все же высказался по поводу американских СМИ.

На фоне публикации основных выводов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера лидер североамериканских Штатов назвал ведущие СМИ страны не иначе, как "врагами народа", и даже обвинил их в коррупции.

"Ведущие СМИ попали под огонь критики и высмеиваются по всему миру как коррумпированные и фейковые. Два года они продвигали иллюзию о российском сговоре, тогда как они всегда знали, что сговора не было. Они действительно враги народа и настоящая оппозиционная партия!" – написал Трамп в Twitter.

The Mainstream Media is under fire and being scorned all over the World as being corrupt and FAKE. For two years they pushed the Russian Collusion Delusion when they always knew there was No Collusion. They truly are the Enemy of the People and the Real Opposition Party!

