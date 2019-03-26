18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: +1
$ 64.17р
72.58р
16:17 26.03.2019
Расширенный поиск

Спорт
26.03.2019 15:28
Печать

Грозный станет центром фехтования

Столица Чечни хочет стать центром фехтования на Северном Кавказе. Об амбициях республики 26 марта в телеграм-канале заявил глава региона Рамзан Кадыров. 

«Грозный станет центром подготовки фехтовальщиков в СКФО, – пишет политик. – Накануне мы дали старт строительству Универсального фехтовального комплекса. Он будет готовить спортсменов высокого класса, способных завоевывать призовые места на мировых первенствах. Рядом строятся Республиканский центр спортивной борьбы и Крытый футбольный манеж. Таким образом, в одном месте сосредоточиваются крупные спортивные объекты. Ранее здесь построены стадион «Ахмат-Арена», плавательный бассейн, зал волейбола имени Увайса Ахтаева».

Напомним, Рамзан Кадыров активно интересуется спортом. В январе он прокомментировал поражение бойца MMA Федора Емельяненко, пригласив его в открытый в Грозном клуб «Ахмат». 

В июле 2018-го глава Чечни рассказал в соцсетях об открытии в Петербурге филиала чеченского клуба единоборств «Ахмат». Спортклуб открыли при поддержке Кадырова.

 



Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ЗАО «Ленстройтрест»
26.03.2019 15:29

ГК «Ленстройтрест» принимает участие в премии Urban Awards

ГК «Ленстройтрест» подала заявки на участие в федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards.
Группа компаний «ЦДС»
26.03.2019 15:24

Мобильное приложение «Дома ЦДС» стало еще современнее

Группа ЦДС обновила мобильное приложение с дополненной реальностью «Дома ЦДС» для Google Play и App Store. Программа позволяет получить подробную информацию о строящихся жилых комплексах застройщика.
Setl City
26.03.2019 13:42

Продажи Setl Group выросли на треть в Петербурге и области

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за январь и февраль 2019 года прирост количества сделок холдинга Setl Group составил 35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самыми популярными объектами компании стали ЖК «Чистое небо», «Солнечный город» и «GreenЛандия», а также новые дома в зонах редевелопмента.
Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг»
26.03.2019 13:37

«Инвестторг» согласовал проектное финансирование ЖК «Геометрия»

Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг» подписала со Сбербанком договор о проектном финансировании. Новый механизм взаимодействия застройщиков, банков и покупателей станет обязательным с 1 июля 2019 года.
ГК «Эталон»
26.03.2019 10:54

В ЖК «Охта Хаус» началось строительство наземных паркингов

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступила к строительству наземных многоуровневых паркингов на территории ЖК «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д. 6-7, литер А.
pixabay.com
25.03.2019 17:07

Эфиопия намерена наводнить российский рынок высококачественным кофе

Российскому бизнесу предложат наладить прямые поставки одного из самых высококачественных кофе в мире от производителей Эфиопии. Вопросы взаимодействия обсудят на Российско-Эфиопском торгово-инвестиционном форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 11 апреля этого года.
ПАО «Группа ЛСР»
25.03.2019 16:48

Паркинг со скидкой от 250 тыс. рублей в комплексе «Европа Сити»

У жителей «Европы Сити» появилась возможность приобрести свое первое парковочное место со скидкой 250 тыс. рублей, второе будет со скидкой уже в 350 тыс. рублей.
предоставлено ГК «РосСтройИнвест
25.03.2019 16:34

«РосСтройИнвест» открыл продажи в третьем этапе ЖК NEW TIME

Группа компаний "РосСтройИнвест" открыла продажи квартир в третьем этапе жилого комплекса NEW TIME, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга. В рамках третьего этапа в продажу выведена 321 квартира в корпусе 2.1. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2021 г.
LEGENDA Intelligent Development
25.03.2019 16:16

Кто такой «Trendy hunter»*

Мы уже рассказывали о том, что такое жилье бизнес-класса, а сейчас открываем серию материалов о четырех типах покупателей такого жилья по версии LEGENDA: «trendy hunter»*, «опытном бизнес-потребителе», «заботливом родителе» и «бывалом прагматике».
БФА-Девелопмент
25.03.2019 15:08

БФА-Девелопмент: 27 лет в строю и на стройке

ГК «БФА-Девелопмент» отметила день своего основания. Компания давно и прочно связана с Петербургом, известна своими проектами по реставрации, восстановлению и приспособлению памятников архитектуры, активно строит и управляет коммерческой и жилой недвижимостью.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.03.2019 14:53

Мужчины-клиенты банка «Санкт-Петербург» потратили на подарки на 46.5 миллионов рублей больше, чем женщины

Банк «Санкт-Петербург» проанализировал покупки клиентов, совершенные 14 февраля, 23 февраля, 8 марта и накануне праздников. Клиентов банка праздники побудили на новые транзакционные рекорды.
«Аквилон Инвест»
25.03.2019 11:45

Эксперты назвали "проект года комфорт-класса в Петербурге"

В конце минувшей недели состоялась церемония награждения победителей Move Realty Awards – одной из самых авторитетных российских премий в области недвижимости. Проектом года комфорт-класса в Северной столице жюри признало ЖК «СолнцеPARK» от холдинга «Аквилон Инвест».