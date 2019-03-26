Грозный станет центром фехтования

Столица Чечни хочет стать центром фехтования на Северном Кавказе. Об амбициях республики 26 марта в телеграм-канале заявил глава региона Рамзан Кадыров.

«Грозный станет центром подготовки фехтовальщиков в СКФО, – пишет политик. – Накануне мы дали старт строительству Универсального фехтовального комплекса. Он будет готовить спортсменов высокого класса, способных завоевывать призовые места на мировых первенствах. Рядом строятся Республиканский центр спортивной борьбы и Крытый футбольный манеж. Таким образом, в одном месте сосредоточиваются крупные спортивные объекты. Ранее здесь построены стадион «Ахмат-Арена», плавательный бассейн, зал волейбола имени Увайса Ахтаева».

Напомним, Рамзан Кадыров активно интересуется спортом. В январе он прокомментировал поражение бойца MMA Федора Емельяненко, пригласив его в открытый в Грозном клуб «Ахмат».

В июле 2018-го глава Чечни рассказал в соцсетях об открытии в Петербурге филиала чеченского клуба единоборств «Ахмат». Спортклуб открыли при поддержке Кадырова.





