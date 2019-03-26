Наездник «Мерседеса» со спецсигналами покаялся в ГИБДД после остановки с реальными мигалками в Петербурге

28-летний Артур, который выложил ролик с гонками по ночному Петербургу на «Мерседесе» с самодельными спецсигналами, признал вину и покаялся после беседы с сотрудниками УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Еще накануне он уверял, что видео скачал в сети и машина не его.

«Давным-давно снял ролик, который вызвал резонанс. Ошибку осознаю, считаю себя неправым в этой ситуации. Готов исправиться, впредь не допускать и помочь своим друзьям не допустить такого рода ошибки. Приношу свои извинения, каюсь в содеянном», – говорит он на видео, поступившем в редакцию 26 марта.

На другом ролике он уже обдирает тонировку со своей иномарки со словами: «Проблем хватило на сегодня». А в своем инстаграме он написал, что больше не будет выкладывать истории.







По его словам, ролик с погоней был снят в октябре-ноябре прошлого года. Это значит, что сроки привлечения к ответственности истекли. Номера, без которых «Мерседес» обычно красовался на видео, в момент остановки были на месте.

Как писала «Фонтанка», Артур неоднократно хвастался «Мерседесом» со спецсигналами на своей странице в соцсети. А также выкладывал видео с динамичными поездками, на которых дорогие легковушки агрессивно маневрировали в потоке по ЗСД, Лиговскому и Московскому проспектам, играли в «шашечки» в потоке. Отмечен он был и на совместных видео с гонщицей Ириной с Невского, про похождения которой на белом «Мерседесе» «Фонтанка» уже рассказывала. С ней тоже провели беседу, но извиняться на видео она категорически отказалась.