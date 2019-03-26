Мобильное приложение «Дома ЦДС» стало еще современнее

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС обновила мобильное приложение с дополненной реальностью «Дома ЦДС» для Google Play и App Store. Программа позволяет получить подробную информацию о строящихся жилых комплексах застройщика.

Группа ЦДС обновила приложение «Дома ЦДС», позволяющее увидеть 3D-макет будущего дома. В версии 2019 года появилась более яркая и объемная графика, добавлены движение и звук: теперь при наведении устройства на маркер-изображение жилого комплекса можно увидеть прогуливающихся по улицам людей, играющих на площадке футболистов, проезжающие машины и летящих птиц.

Приложение с дополненной реальностью «Дома ЦДС», позволяющее увидеть макет будущего дома до того, как он будет построен, запущено в конце 2018 года. Скачав программу на свой смартфон, пользователи получат эксклюзивную информацию о строящихся объектах Группы ЦДС. В настоящее время можно увидеть 3D-макет жилого комплекса ЦДС «Полюстрово». В ближайшем будущем будут загружены интерактивные макеты других объектов Группы ЦДС.

Система дополненной реальности позволяет найти расположение своего подъезда и квартиры, рассмотреть, как будут выглядеть расположенные во дворе детский сад и школа, игровые и спортивные площадки. Чтобы узнать еще больше о жилом комплексе, можно воспользоваться цветными маркерами: при клике на них на экране телефона появится полезная информация о доме.

Приложение «Дома ЦДС» доступно в Google Play и App Store.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Полюстрово» – застройщик ООО "Охтинская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/polyustrovo/documents/?doc_type=project_declaration