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Авто
26.03.2019 16:16
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Tesla отказывается от ежегодного техобслуживания

Tesla решила отказаться от регулярного ежегодного обязательного техобслуживания, поскольку электромобили требуют гораздо меньше внимания, чем их собратья с двигателями внутреннего сгорания.

Несмотря на то, что именно на техобслуживании, запчастях и ремонте все автопроизводители делают основную прибыль, Tesla считает, что для её автомобилей ежегодный осмотр у механика не является обязательным, пишет Green Car Reports. Начиная с этого года годовые ТО исключены из сервисного плана на всех моделях, выпускаемых компанией.

Вместо этого Tesla рекомендует посещать сервис-центры после 20 000 км пробега для Model S и Model X и после 40 000 км – для новой Model 3. В ходе этих ТО мастера проверят тормоза и состояние ходовой, а также заменят воздушные фильтры вентиляции салона.

Автовладельцам рекомендуется регулярно проверять уровень тормозной жидкости, хотя практика показывает, что тормоза на электрокарах изнашиваются меньше, чем на бензиновых автомобилях, поскольку водители «электричек» чаще пользуются режимом рекуперации для замедления движения.



Значительно более высокую надежность электромобилей по сравнению с ДВС подтверждают и независимые эксперты, такие как журнал Consumer Reports. Отчеты экспертов CR показали, что электрокары требуют значительно меньше ремонтов и настроек наиболее критических систем автомобиля, например трансмиссии или тормозов.

Ранее в этом году глава Tesla Илон Маск заявил, что улучшение сервисного обслуживания будет одним из главных его приоритетов в 2019 году. Первым шагом в этом направлении было закрытие промежуточных складов запчастей и хранение запчастей, включая кузовные панели, непосредственно в сервис-центрах. Также Tesla будет стараться обслуживать и ремонтировать автомобили самостоятельно, причем в течение суток с момента обращения.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Пока что с ремонтом, особенно кузовным, у Tesla получается не очень хорошо. Известный YouTube-блогер Маркус Браунли (Marques Brownlee) ждал свою Tesla Model S из ремонта целых три месяца, при этом, по его словам, ему еще повезло, поскольку другие ждут по полгода и дольше.

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