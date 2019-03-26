Экс-футболиста «Зенита» оштрафовали на четверть миллиона и условно дисквалифицировали за слова про темнокожих в сборной

Комитет по этике Российского футбольного союза вынес вердикт в отношении бывшего игрока «Зенита» Павла Погребняка за его высказывание про темнокожих футболистов в сборной России. Как передает «Спорт-Экспресс», 35-летний спортсмен оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона.

Причина – высказывания форварда в интервью "Комсомольской правде": Погребняк заявил, что его смешит, когда за сборную России выступают темнокожие футболисты.

Напомним, ранее Павел Погребняк, комментируя проблему натурализации, заявил: «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России».

Это высказывание вызвало серьезный резонанс в футбольном сообществе. В то же время Погребняка поддержали, правда немного в других формулировках, многие бывшие игроки национальной команды, включая Андрея Аршавина.





