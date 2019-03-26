B-52 полетал над Эстонией

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил ознакомительный полет в воздушном пространстве Эстонии для отработки взаимодействия с корректировщиками огня и подлета к Таллинскому аэропорту, говорится в пресс-релизе Главного штаба эстонских Сил обороны, размещенном 26 марта на сайте ведомства.

"Бомбардировщик ВВС США B-52 осуществил в воздушном пространстве Эстонии ознакомительный полет, в ходе которого были проведены упражнения по отработке процедур воздушной поддержки корректировщиков огня, находившихся на полигоне в районе Тапа и подлета к Таллинскому аэропорту", – цитирует пресс-служба начальника оперативного отдела штаба ВВС подполковника Харди Ляммергаса. Он уточняет, что сам полёт состоялся во второй половине дня накануне.

Совершивший полет над Эстонией бомбардировщик прибыл с базы ВВС Великобритании ??Fainford. Он входит в состав дивизиона бомбардировщиков ВВС США, базирующихся на постоянной основе на авиабазе Barksda в штате Луизиана. B-52 может перевозить до 27,5 тонны различного оружия и может летать со скоростью до 1047 км/ч на расстояние 16 000 км без дозаправки и на высоте до 15 км. Максимальный вес бомбардировщика на взлете составляет 220 тонн.

Дежурные истребители Су-27 сил противовоздушной обороны России дважды за сутки 23 марта сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США, летевшие над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороны Российской Федерации.





