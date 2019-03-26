18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: +1
$ 64.17р
72.58р
16:17 26.03.2019
Расширенный поиск

Общество
26.03.2019 15:12
Печать

B-52 полетал над Эстонией

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил ознакомительный полет в воздушном пространстве Эстонии для отработки взаимодействия с корректировщиками огня и подлета к Таллинскому аэропорту, говорится в пресс-релизе Главного штаба эстонских Сил обороны, размещенном 26 марта на сайте ведомства.

"Бомбардировщик ВВС США B-52 осуществил в воздушном пространстве Эстонии ознакомительный полет, в ходе которого были проведены упражнения по отработке процедур воздушной поддержки корректировщиков огня, находившихся на полигоне в районе Тапа и подлета к Таллинскому аэропорту", – цитирует пресс-служба начальника оперативного отдела штаба ВВС подполковника Харди Ляммергаса. Он уточняет, что сам полёт состоялся во второй половине дня накануне.

Совершивший полет над Эстонией бомбардировщик прибыл с базы ВВС Великобритании ??Fainford. Он входит в состав дивизиона бомбардировщиков ВВС США, базирующихся на постоянной основе на авиабазе Barksda в штате Луизиана. B-52 может перевозить до 27,5 тонны различного оружия и может летать со скоростью до 1047 км/ч на расстояние 16 000 км без дозаправки и на высоте до 15 км. Максимальный вес бомбардировщика на взлете составляет 220 тонн.

Дежурные истребители Су-27 сил противовоздушной обороны России дважды за сутки 23 марта сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США, летевшие над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороны Российской Федерации.



Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ЗАО «Ленстройтрест»
26.03.2019 15:29

ГК «Ленстройтрест» принимает участие в премии Urban Awards

ГК «Ленстройтрест» подала заявки на участие в федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards.
Группа компаний «ЦДС»
26.03.2019 15:24

Мобильное приложение «Дома ЦДС» стало еще современнее

Группа ЦДС обновила мобильное приложение с дополненной реальностью «Дома ЦДС» для Google Play и App Store. Программа позволяет получить подробную информацию о строящихся жилых комплексах застройщика.
Setl City
26.03.2019 13:42

Продажи Setl Group выросли на треть в Петербурге и области

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за январь и февраль 2019 года прирост количества сделок холдинга Setl Group составил 35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самыми популярными объектами компании стали ЖК «Чистое небо», «Солнечный город» и «GreenЛандия», а также новые дома в зонах редевелопмента.
Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг»
26.03.2019 13:37

«Инвестторг» согласовал проектное финансирование ЖК «Геометрия»

Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг» подписала со Сбербанком договор о проектном финансировании. Новый механизм взаимодействия застройщиков, банков и покупателей станет обязательным с 1 июля 2019 года.
ГК «Эталон»
26.03.2019 10:54

В ЖК «Охта Хаус» началось строительство наземных паркингов

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступила к строительству наземных многоуровневых паркингов на территории ЖК «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д. 6-7, литер А.
pixabay.com
25.03.2019 17:07

Эфиопия намерена наводнить российский рынок высококачественным кофе

Российскому бизнесу предложат наладить прямые поставки одного из самых высококачественных кофе в мире от производителей Эфиопии. Вопросы взаимодействия обсудят на Российско-Эфиопском торгово-инвестиционном форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 11 апреля этого года.
ПАО «Группа ЛСР»
25.03.2019 16:48

Паркинг со скидкой от 250 тыс. рублей в комплексе «Европа Сити»

У жителей «Европы Сити» появилась возможность приобрести свое первое парковочное место со скидкой 250 тыс. рублей, второе будет со скидкой уже в 350 тыс. рублей.
предоставлено ГК «РосСтройИнвест
25.03.2019 16:34

«РосСтройИнвест» открыл продажи в третьем этапе ЖК NEW TIME

Группа компаний "РосСтройИнвест" открыла продажи квартир в третьем этапе жилого комплекса NEW TIME, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга. В рамках третьего этапа в продажу выведена 321 квартира в корпусе 2.1. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2021 г.
LEGENDA Intelligent Development
25.03.2019 16:16

Кто такой «Trendy hunter»*

Мы уже рассказывали о том, что такое жилье бизнес-класса, а сейчас открываем серию материалов о четырех типах покупателей такого жилья по версии LEGENDA: «trendy hunter»*, «опытном бизнес-потребителе», «заботливом родителе» и «бывалом прагматике».
БФА-Девелопмент
25.03.2019 15:08

БФА-Девелопмент: 27 лет в строю и на стройке

ГК «БФА-Девелопмент» отметила день своего основания. Компания давно и прочно связана с Петербургом, известна своими проектами по реставрации, восстановлению и приспособлению памятников архитектуры, активно строит и управляет коммерческой и жилой недвижимостью.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.03.2019 14:53

Мужчины-клиенты банка «Санкт-Петербург» потратили на подарки на 46.5 миллионов рублей больше, чем женщины

Банк «Санкт-Петербург» проанализировал покупки клиентов, совершенные 14 февраля, 23 февраля, 8 марта и накануне праздников. Клиентов банка праздники побудили на новые транзакционные рекорды.
«Аквилон Инвест»
25.03.2019 11:45

Эксперты назвали "проект года комфорт-класса в Петербурге"

В конце минувшей недели состоялась церемония награждения победителей Move Realty Awards – одной из самых авторитетных российских премий в области недвижимости. Проектом года комфорт-класса в Северной столице жюри признало ЖК «СолнцеPARK» от холдинга «Аквилон Инвест».