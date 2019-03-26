Выдворенный с Украины православный епископ написал открытое письмо Трампу

Письмо к президенту США Дональду Трампу и госсекретарю Майклу Помпео разместил 26 марта сайт Десятинного монастыря в Киеве. Его автор — наместник обители, высланный с Украины епископ канонической православной церкви Гедеон (Харон). В своем обращении священнослужитель заявляет о грубом нарушении гражданских прав и свобод руководством восточноевропейского государства.

Епископ Макаровский Гедеон напоминает о том, что 5 февраля текущего года он выступил в Конгрессе США, рассказав народным избранникам о беспрецедентном давлении на церковь на Украине. О том, как нарушаются права верующих, как силовики давят на священников УПЦ после принятия автокефалии, о налетах радикалов на храмы. Когда владыка Гедеон прилетел обратно в Киев, то в аэропорту Борисполь его не пропустили через границу и депортировали в Америку. При этом пограничники отобрали у наместника монастыря украинский паспорт, обвинив его в «антиукраинской пропаганде».

«Учитывая изложенные факты, прямо указывающие на грубое нарушение со стороны органов государственной власти на Украине гражданских прав и свобод, прошу Вас в соответствии с международными правовыми нормами встать на защиту демократических прав не только моих, но и всего украинского народа», – пишет епископ УПЦ.

Епископ Гедеон (в миру Юрий Самуилович Харон) родился в Одессе. По происхождению грек, прапрадед был архиереем. Его старший брат, художник Александр Самуилович Харон, эмигрировал в США в 1988 году.







Пострижен в монашество в 1987 году. Служил в Курске, в Тюмени. В 1991—1999 годах — клирик Православной церкви в Америке, нёс послушание настоятеля разных храмов. Получил гражданство Соединенных Штатов и служил военным священником на корабле ВМС. С 1999 года — клирик Украинской православной церкви, штатный священник Ильинского храма в Киеве.

С 2009 года — наместник Десятинного мужского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве.

В конце 2018 года подал в Верховный суд Украины иск к Верховной раде из-за её обращения к Константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии православной церкви на Украине. Епископ потребовал отменить соответствующее постановление парламента, считая его вмешательством государства во внутренние дела церкви.

В начале февраля 2019 года по благословению митрополита Онуфрия посетил Конгресс США, после чего и был выдворен с Украины, утратив гражданство.