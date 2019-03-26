Автобус в Казахстане влетел в стоящие на светофоре автобусы и машины. Погибли двое, пострадавших более 30

Три автобуса, машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись утром 26 марта в столице Казахстана Нур-Султане (парламент страны переименовал Астану в честь президента). Погибли два человека, сообщается на сайте городской администрации. За медицинской помощью обратились 36 человек.

Момент ДТП на пересечении улицы Улы Дала и проспекта Кабанбай Батыра зафиксировала камера наружного наблюдения. Видно, как автобус, не снижая скорость, врезается в стоящий перед светофором транспорт.

Видео: YouTube/Della Mitchell







Водитель этого автобуса, 53-летний мужчина, уже не сможет рассказать, что случилось: он погиб. Состояние водителя во время выхода на рейс оценивалось как удовлетворительное, а его автобус был полностью исправным и соответствовал всем техническим требованиям, пишет издание «Спутник Казахстана» со ссылкой на транспортную компанию.

«У Абая Оспанова было хорошее здоровье – он никогда не жаловался, на учете у врачей не состоял. Сегодня утром, как обычно, мы провели ему предрейсовую проверку: артериальное давление у него было 110 на 70, алкотестр по нулям, температура в норме. Настроение хорошее, рабочее», – сообщила изданию Nur.kz фельдшер третьей колонны автопарка №1 Гульнара Жексекеева.

У водителя осталось четверо детей. Вторая жертва – 26-летняя пассажирка. Она была матерью-одиночкой, жила в Карагандинской области. У неё остался один несовершеннолетний ребёнок.

В больницы попали 27 человек, как минимум четверо – с тяжёлыми травмами. Восемь человек с легкими ушибами обратились в стационары самостоятельно. Детей среди пострадавших нет.

По данным Nur.kz, пострадали два фельдшера скорой помощи: один с закрытой черепно-мозговой травмой попал в отделение нейрохирургии городской больницы №1, второй с травмой колена после осмотра в Центральной дорожной больнице был отпущен на амбулаторное лечение. Одна из пострадавших – женщина-водитель легкового автомобиля (её машину зажало между автобусами) – после аварии была госпитализирована, но, получив медицинскую помощь, вернулась на место ДТП. Все пострадавшие после медицинской экспертизы получат от страховой компании компенсацию.

Последствия ДТП снял на видео и выложил в YouTube, в том числе, молодой человек, находившийся в салоне одного из автобусов. Он рассказал, что ему чудом удалось выжить, он видел, как от столкновения деформируется кузов автобуса и зажимает людей. Сам он ударился головой.

К полудню на месте аварии остался один автобус – тот самый, что на полном ходу врезался в стоящий на светофоре транспорт. Со всех сторон его закрыли техникой, чтобы не пугать людей. Автобус и правда выглядит пугающе: средние двери вывернуты, внутри лежат передние двери и перила, кабина будто перемолота.

Видео: YouTube/NUR KZ